Норвегія та Британія приєдналися до програми із закупівель бронетехніки

Велика Британія та Норвегія приєдналися до угоди п'яти країн НАТО про розробку та постачання сучасної бронетехніки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в уряді Фінляндії.

Угода про спільну систему броньованих транспортних засобів Common Armoured Vehicle System (CAVS) охоплювала Латвію, Швецію, Німеччину, Данію та Фінляндію.

Ці країни підписали домовленості з фінською компанією Patria Land Oy, яка є головним розробником і постачальником транспортних засобів CAVS.

Підписавши угоду, Норвегія та Велика Британія отримають доступ до результатів уже чинних пакетів розробки продукції та, за умови отримання національних дозволів, зможуть брати участь у подальшому виготовленні елементів техніки.

"Програма CAVS стає найважливішою програмою оборони сучасних броньованих транспортних засобів в Європі. Програма зміцнює європейську оборону та співпрацю в рамках НАТО, підвищуючи готовність країн до співпраці на багатьох різних рівнях", – зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

Метою програми, започаткованої Фінляндією та Латвією у 2020 році, є розробка спільної та сумісної системи броньованих транспортних засобів для потреб країн-учасниць. Компанія Patria вже поставила загалом 250 транспортних засобів до Фінляндії, Латвії, Швеції та Данії, а загальна кількість замовлень становить майже 2000 броньованих транспортних засобів.

Як повідомляли, Фінляндія вивчить можливість виробництва в Україні бронетехніки фінської оборонної компанії Patria.

Писали, що президент України Володимир Зеленський заявляв про зацікавленість у спільному виробництві фінської броньованої техніки в Україні.