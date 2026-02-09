Норвегия и Великобритания присоединились к программе по закупкам бронетехники

Великобритания и Норвегия присоединились к соглашению пяти стран НАТО о разработке и поставках современной бронетехники.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в правительстве Финляндии.

Соглашение о совместной системе бронированных транспортных средств Common Armoured Vehicle System (CAVS) охватывало Латвию, Швецию, Германию, Данию и Финляндию.

Эти страны подписали соглашения с финской компанией Patria Land Oy, которая является главным разработчиком и поставщиком транспортных средств CAVS.

Подписав соглашение, Норвегия и Великобритания получат доступ к результатам уже действующих пакетов разработки продукции и, при условии получения национальных разрешений, смогут участвовать в дальнейшем изготовлении элементов техники.

"Программа CAVS становится важнейшей программой обороны современных бронированных транспортных средств в Европе. Программа укрепляет европейскую оборону и сотрудничество в рамках НАТО, повышая готовность стран к сотрудничеству на многих различных уровнях", – отметил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.

Целью программы, начатой Финляндией и Латвией в 2020 году, является разработка общей и совместимой системы бронированных транспортных средств для нужд стран-участниц. Компания Patria уже поставила в общей сложности 250 транспортных средств в Финляндию, Латвию, Швецию и Данию, а общее количество заказов составляет почти 2000 бронированных транспортных средств.

Как сообщалось, Финляндия изучит возможность производства в Украине бронетехники финской оборонной компании Patria.

Писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о заинтересованности в совместном производстве финской бронированной техники в Украине.