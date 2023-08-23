Зеленський зацікавлений у спільному виробництві фінських бронетранспортерів в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив про зацікавленість у спільному виробництві фінської броньованої техніки в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Києві.

"Ми дуже зацікавлені у виробництві фінських бронетранспортерів в Україні, як ми це обговорили зі шведським прем’єр-міністром. Але нам потрібно більше. І в часи війни, і після Україні треба буде лишатися сильною, щоб не дати Росії жодної можливості думати про другу хвилю чи інші хвилі агресії проти нас", – сказав Зеленський.

"Саме тому ми хотіли б виробляти більше. Саме тому ми хотіли б організувати виробничий форум у військовій сфері у жовтні", – зазначив він.

Петтері Орпо зазначив, що обговорював із Зеленським питання співпраці в оборонній галузі.

"Можливо, нам є над чим працювати. У нас є високі технології, а українці мають великий досвід, тому це дійсно корисна і хороша ідея", – прокоментував Орпо можливу співпрацю між Фінляндією та Україною в галузі озброєнь.

За його словами, зараз розглядається, якою може бути співпраця між фінськими компаніями та Україною в майбутньому.

На минулих вихідних президент Володимир Зеленський приїздив до Швеції, де зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 та обговорили можливе передання Україні винищувачів Gripen.

Як повідомлялося, Фінляндія найближчим часом затвердить новий, вже 18-й, пакет допомоги Україні.