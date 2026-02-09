У Польщі затримали чотирьох підозрюваних у нападі на українок

У Польщі затримали чотирьох підозрюваних у нападі на двох українок поблизу Варшави.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Польські правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у нападі на українок у місті Прушкув, що поблизу Варшави.

Інцидент стався у вихідні, після чого потерпілі були доставлені до лікарні. Нападники, як стверджується, використовували дерев'яну биту та газ.

За інформацією польського радіо, затримані є громадянами Польщі – 45-річна жінка та троє чоловіків віком від 23 до 50 років.

За попередніми даними, група агресивних осіб йшла вулицею, пошкоджуючи вікна житлових будинків.

Зазначається, що коли одна з мешканок, українка, підійшла до підозрюваних – на неї напали, використовуючи, серед іншого, газ і дерев'яну биту. Друга українська жінка, яка прибігла їй на допомогу, також зазнала поранень.

Поліція розслідує обставини інциденту. Збираються докази, підозрювані ще не допитані. Серед іншого, розслідується версія, що напад міг бути мотивований національною приналежністю.

Згідно з повідомленнями, отриманими поліцією, під час нападу нападники викрикували вульгарні слова на адресу жінок, вимагаючи, щоб вони повернулися до своєї країни.

Раніше з’явилась інформація про системне цькування українських учнів в одному з навчальних закладів Гданська.

Як повідомляли, восени 2025 року у Польщі суттєво зросла кількість молодих українців з тимчасовим захистом.

У грудні у Познані повідомляли про напад на пару українців у трамваї, що стався після того, як кривдники почули їхню розмову українською.