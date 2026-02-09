В Польше задержали четырех подозреваемых в нападении на украинок

В Польше задержали четырех подозреваемых в нападении на двух украинок возле Варшавы.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Польские правоохранители задержали четырех подозреваемых в нападении на украинок в городе Прушкув, что недалеко от Варшавы.

Инцидент произошел в выходные, после чего пострадавшие были доставлены в больницу. Нападавшие, как утверждается, использовали деревянную биту и газ.

По информации польского радио, задержанные являются гражданами Польши – 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 23 до 50 лет.

По предварительным данным, группа агрессивных лиц шла по улице, повреждая окна жилых домов.

Отмечается, что когда одна из жительниц, украинка, подошла к подозреваемым – на нее напали, используя, среди прочего, газ и деревянную биту. Вторая украинская женщина, прибежавшая ей на помощь, также получила ранения.

Полиция расследует обстоятельства инцидента. Собираются доказательства, подозреваемые еще не допрошены. Среди прочего, расследуется версия, что нападение могло быть мотивировано национальной принадлежностью.

Согласно сообщениям, полученным полицией, во время нападения нападавшие выкрикивали вульгарные слова в адрес женщин, требуя, чтобы они вернулись в свою страну.

Ранее появилась информация о системной травле украинских учеников в одном из учебных заведений Гданьска.

Как сообщалось, осенью 2025 года в Польше существенно возросло количество молодых украинцев с временной защитой.

В декабре в Познани сообщали о нападении на пару украинцев в трамвае, которое произошло после того, как обидчики услышали их разговор на украинском языке.