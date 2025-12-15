У Познані напали на пару українців, впізнавши їх за мовою, кривдники вже затримані

У Познані повідомляють про напад на пару українців у трамваї, що стався після того, як кривдники почули їхню розмову українською.

Як повідомляє TVN24, про інцидент повідомив на своїй сторінці у Facebook міський радник Анджей Прендке, який став свідком подій, та опублікував відеозапис.

Інцидент стався ще у четвер у трамваї 13-го маршруту. Двоє чоловіків причепились до пари українців – схоже, лише через те, що почули їхню розмову українською.

За його словами, все почалося з грубих образ, далі пролунала фраза про "відчепіться від наших жінок" (невідомо, від якої зі сторін). У підсумку українця повалили на підлогу і почали бити, дісталось і партнерці, як спробувала захистити його.

Прендке каже, що інші польські пасажири одразу відреагували на дії гуліганів – спершу намагаючись заспокоїти їх словами, потім кинулись відтягувати їх від українця. Хулігани погрожували тим, хто намагався рознімати, із фразами, що вони мали б бути на їхньому боці, тому що вони це роблять "задля них".

Анджей Прендке розповідає, що вийшов з трамваю разом з постраждалими українцями та запропонував свою допомогу у тому, щоб звернутись до поліції і зібрати свідчення.

"На жаль, пара вирішила не робити цього. Але я залишив їм мій номер на випадок, якщо вони передумають. Я публікую це відео як попередження і для збереження цього в архіві – і, можливо, хтось впізнає цих чоловіків. На жаль, такі речі все ще трапляються і це жахливо. Ми маємо знати про це. Нульова толерантність до цих двох ідіотів", – підсумував він. ​​

Речник поліції Познані Анджей Боровяк повідомив, що у підсумку поліція знайшла і затримала хуліганів. Вони виявились 27-річними місцевими мешканцями. Обом висунуть звинувачення, пов’язані з дискримінацією на етнічному грунті.

Постраждалі так і не зверталися до поліції, правоохоронці дізнались про нього з мережі.

"З огляду на характер інциденту і основні мотиви нападників, ми вирішили почати розслідування… На основі відеозапису, розміщеного онлайн, та оперативних даних поліція встановила підозрюваних. Обох затримали сьогодні після обіду (ймовірно йдеться про дату публікації, 14 грудня – ЄП), вони перебувають у відділку поліції", – зазначив речник.

Раніше з’явилась інформація про системне цькування українських учнів в одному із навчальних закладів Гданська.

Як повідомляли, восени 2025 року у Польщі суттєво зросла кількість молодих українців з тимчасовим захистом.