У Німеччині хочуть розвивати власний видобуток газу і купувати біогаз в України

У Німеччині хочуть більше уваги приділяти внутрішнім джерелам газу, а також розглядають можливість купівлі біогазу в України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Міністерка економіки Катеріна Райхе зараз покладається на внутрішні джерела постачання газу.

"У Німеччині є власні запаси", – заявила федеральний міністр економіки в інтерв'ю газетам Funke Media Group . Федеральний уряд не хоче "додатково перешкоджати" видобутку газу.

Політик ХДС сказала: "Газ можна видобувати тут". Вона зазначила, що Німеччина нещодавно відкрила Нідерландам можливість розвідувати газове родовище в Північному морі.

"Незважаючи на всі законні побоювання щодо охорони морського середовища, це також має бути можливим з німецької сторони", – сказала вона. Райхе додала, що просто передавати непопулярні проекти сусіднім країнам не є стійким рішенням у довгостроковій перспективі.

Ключове питання полягає в тому, чи можна видобувати газ на вигідних умовах. "Ми повинні обговорити це, особливо в умовах дефіциту ресурсів, особливо в такі складні геополітичні часи", – сказала Райхе. Необхідно знайти дуже ретельний баланс між екологічними інтересами та безпекою ресурсів – обидва ці питання є законними.

Німецький уряд, коаліція християнських демократів і соціал-демократів, має намір дозволити збільшити використання газу для опалення, зокрема біогазу. Парламентські фракції правлячої коаліції досягли угоди з цього питання у вівторок в рамках реформи закону про опалення. Це значно полегшить правила для власників будинків, які замінюють свої системи опалення: поточна вимога про використання щонайменше 65% відновлюваної енергії для опалення буде скасована.

Щоб виконати заплановану квоту на зелений газ – системи опалення мають працювати з дедалі більшою часткою біометану та синтетичного палива – міністр економіки Райхе тепер має нову ідею.

Міністерка пропонує імпортувати зелений газ з України. "Біометан доступний, виробляється всередині країни і вже продається на ринку. Там, де є попит, сформується ринок", – сказала Райхе медіагрупі Funke.

За словами Райхе, Україна пропонує великі обсяги біогазу. З боку України та ЄС все ще існують регуляторні виклики. "Але як тільки вони будуть вирішені, ми можемо очікувати значного імпорту біометану", – сказала вона.

Німеччина також має багаті запаси природного газу у Північному морі. Однак видобуток цих покладів сланцевого газу за допомогою суперечливого методу фрекінгу, при якому природний газ, що міститься в глибоких гірських породах, відбувається за допомогою хімікатів і тиску, заборонений в Німеччині з 2017 року, оскільки вважається, що він становить ризик, зокрема, для підземних вод.

У жовтні повідомляли, що імпорт скрапленого природного газу морським транспортом до Німеччини досяг рекордного рівня.

Німеччина прискорила будівництво СПГ-терміналів після відмови від російського газу.