В Германии хотят развивать собственную добычу газа и покупать биогаз в Украине

В Германии хотят уделять больше внимания внутренним источникам газа, а также рассматривают возможность покупки биогаза в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Министр экономики Катерина Райхе сейчас полагается на внутренние источники поставок газа.

"В Германии есть собственные запасы", – заявила федеральный министр экономики в интервью газетам Funke Media Group . Федеральное правительство не хочет "дополнительно препятствовать" добыче газа.

Политик ХДС сказала: "Газ можно добывать здесь". Она отметила, что Германия недавно открыла Нидерландам возможность разведывать газовое месторождение в Северном море.

"Несмотря на все законные опасения по поводу охраны морской среды, это также должно быть возможно с немецкой стороны", – сказала она. Райхе добавила, что просто передавать непопулярные проекты соседним странам не является устойчивым решением в долгосрочной перспективе.

Ключевой вопрос заключается в том, можно ли добывать газ на выгодных условиях. "Мы должны обсудить это, особенно в условиях дефицита ресурсов, особенно в такие сложные геополитические времена", – сказала Райхе. Необходимо найти очень тщательный баланс между экологическими интересами и безопасностью ресурсов – оба эти вопроса являются законными.

Немецкое правительство, коалиция христианских демократов и социал-демократов, намерено разрешить увеличить использование газа для отопления, в частности биогаза. Парламентские фракции правящей коалиции достигли соглашения по этому вопросу во вторник в рамках реформы закона об отоплении. Это значительно облегчит правила для владельцев домов, которые заменяют свои системы отопления: текущее требование об использовании не менее 65% возобновляемой энергии для отопления будет отменено.

Чтобы выполнить запланированную квоту на зеленый газ – системы отопления должны работать со все большей долей биометана и синтетического топлива – министр экономики Райхе теперь имеет новую идею.

Министр предлагает импортировать зеленый газ из Украины. "Биометан доступен, производится внутри страны и уже продается на рынке. Там, где есть спрос, сформируется рынок", – сказала Райхе медиагруппе Funke.

По словам Райхе, Украина предлагает большие объемы биогаза. Со стороны Украины и ЕС все еще существуют регуляторные вызовы. "Но как только они будут решены, мы можем ожидать значительного импорта биометана", – сказала она.

Германия также имеет богатые запасы природного газа в Северном море. Однако добыча этих залежей сланцевого газа с помощью спорного метода фрекинга, при котором природный газ, содержащийся в глубоких горных породах, извлекается с помощью химикатов и давления, запрещена в Германии с 2017 года, поскольку считается, что она представляет риск, в частности, для подземных вод.

В октябре сообщалось, что импорт сжиженного природного газа морским транспортом в Германию достиг рекордного уровня.

Германия ускорила строительство СПГ-терминалов после отказа от российского газа.