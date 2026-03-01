Блок Мерца вперше за 6 місяців випередив в опитуванні ультраправу "АдН"

В останньому опитуванні Insa керівний блок ХДС/ХСС вперше з вересня випередив ультраправу "Альтернативу для Німеччини".

Опитування проводилось для газети Bild, передає "Європейська правда".

ХДС/ХСС набрав 26 відсотків, додавши один відсотковий пункт. "АдН" набрала 25 відсотків. Ліва партія втратила один пункт, впавши до 10 відсотків.

Результати інших партій залишилися незмінними: СДПН набрала 16 відсотків, Зелені – 11 відсотків.

Для отримання парламентської більшості на даний момент потрібно більше 44 відсотків голосів. Коаліція ХДС/ХСС -СДПН на даний момент набирає 42 відсотки, що не достатньо для більшості. Коаліція СДПН-Ліва партія-Зелені набирає 37 відсотків. Теоретична більшість у 51 відсоток для ХДС/ХСС і "АдН" вважається політично неможливою. За словами Германа Бінкерта, голови інституту опитувань Insa, так звана "коаліція Кенії" з ХДС/ХСС, СДПН і Зелених, яка набирає разом 52 відсотки, наразі є найреалістичнішим альянсом.

Також відбулися незначні зміни в оцінці діяльності канцлера. 25 відсотків опитаних задоволені роботою Фрідріха Мерца, що на два пункти більше, ніж на початку лютого. 64 відсотки висловлюють незадоволення.

До федерального уряду в цілому ставляться ще більш критично: лише 23 відсотки задоволені його роботою, а 67 відсотків незадоволені. Більшість задоволених можна знайти лише серед виборців ХДС/ХСС.

У Німеччині цього тижня ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула проміжну перемогу в оскарженні рішення про її класифікацію як правоекстремістської організації.

Наприкінці 2025 року у Німеччині поновились дискусії про заборону "АдН" на тлі створення її нового молодіжного крила.