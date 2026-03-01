Блок Мерца впервые за 6 месяцев опередил в опросе ультраправую "АдГ"

В последнем опросе Insa правящий блок ХДС/ХСС впервые с сентября опередил ультраправую "Альтернативу для Германии".

Опрос проводился для газеты Bild, передает "Европейская правда".

ХДС/ХСС набрал 26 процентов, прибавив один процентный пункт. "АдГ" набрала 25 процентов. Левая партия потеряла один пункт, упав до 10 процентов.

Результаты других партий остались неизменными: СДПГ набрала 16 процентов, Зеленые – 11 процентов.

Для получения парламентского большинства на данный момент нужно более 44 процентов голосов. Коалиция ХДС/ХСС-СДПГ на данный момент набирает 42 процента, что недостаточно для большинства. Коалиция СДПГ-Левая партия-Зеленые набирает 37 процентов. Теоретическое большинство в 51 процент для ХДС/ХСС и "АдГ" считается политически невозможным. По словам Германа Бинкерта, главы института опросов Insa, так называемая "коалиция Кении" из ХДС/ХСС, СДПН и Зеленых, которая набирает вместе 52 процента, на данный момент является самым реалистичным альянсом.

Также произошли незначительные изменения в оценке деятельности канцлера. 25 процентов опрошенных удовлетворены работой Фридриха Мерца, что на два пункта больше, чем в начале февраля. 64 процента выражают недовольство.

К федеральному правительству в целом относятся еще более критично: только 23 процента удовлетворены его работой, а 67 процентов недовольны. Большинство удовлетворенных можно найти только среди избирателей ХДС/ХСС.

В Германии на этой неделе ультраправая "Альтернатива для Германии" одержала промежуточную победу в обжаловании решения о ее классификации как правоэкстремистской организации.

В конце 2025 года в Германии возобновились дискуссии о запрете "АдГ" на фоне создания ее нового молодежного крыла.