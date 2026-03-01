У німецьких містах тисячі людей мітингували на підтримку зміни режиму в Ірані

У багатьох німецьких містах тисячі іранців у вигнанні та їхні прихильники вийшли на вулиці, щоб підтримати зміни в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Після атак Ізраїлю та США на Іран численні люди в багатьох великих західних містах вийшли на демонстрації за зміну влади в Тегерані, зокрема в Гамбурзі, Мюнхені та Берліні.

Найбільша демонстрація в Німеччині відбулася в Гамбурзі. У суботу близько 5500 людей пройшли маршем по Гамбургу, несучи прапори Ірану, США, Ізраїлю та Німеччини. Демонстрація була зареєстрована деякий час тому і проходила під гаслом "Ні Ісламській Республіці Іран!".

Лунали барабани і скандували "США, США". Деякі демонстранти мали сльози на очах. Оратори наголошували на важливості можливої зміни влади в Тегерані. За даними Північнонімецької телерадіокомпанії (NDR), Реза Заре, один з організаторів демонстрації, сказав: "Ми чекали на цей момент 47 років". Ця війна, за його словами, була для іранського народу.

За даними поліції, у Берліні в демонстрації "Свобода для Ірану" взяли участь 1600 осіб, що менше, ніж очікувалося. Мітинг розпочався в суботу вдень на Потсдамській площі і продовжився до Бранденбурзьких воріт. Було задіяно 450 поліцейських. На відео видно, як учасники мітингу бурхливо святкують.

Крім того, в Берліні відбулися й інші зібрання, присвячені ситуації в Ірані. За даними поліції, демонстрація біля фонтану Нептуна поблизу Червоної ратуші зібрала до 160 учасників. Інше зібрання відбулося біля іранського посольства в Далемі, в якому взяли участь приблизно 30 осіб. Під час цього зібрання чоловік, який не брав участі в демонстрації, спробував перелізти через огорожу посольства з прапором. Поліцейські не дали йому цього зробити, повідомила речниця поліції.

У Мюнхені близько 500 осіб вийшли на демонстрацію проти керівництва в Тегерані. За словами речника поліції, демонстрація була мирною. Спочатку близько 250 учасників зібралися на мітинг на площі Гартнерплац. Пізніше протестний марш пройшов повз два інших мітинги, залучивши ще близько 250 демонстрантів. Протести також відбулися у Франкфурті.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.