Трамп закликав іранців повалити режим

Президент США Дональд Трамп закликав іранців скористатися масштабними атаками на Іран, щоб повалити клерикальний режим країни.

Про це він заявив у суботу, 28 лютого, цитує BBC, передає "Європейська правда".

Трамп сказав членам іранських сил безпеки, що їм буде надано "імунітет", якщо вони складуть зброю, інакше їх чекає "неминуча смерть".

"Коли ми закінчимо, захопіть владу у вашій країні. Вона буде вашою. Це, ймовірно, буде ваша єдина можливість за багато поколінь", – заявив Трамп.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".

Іранські державні ЗМІ повідомили, що вибухи пролунали в районі Пастер в Тегерані, де розташований високозахищений комплекс, в якому знаходяться резиденція і офіс верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Також Трамп заявив, що в результаті його військової операції в Ірані можуть загинути американці.

На тлі подій польська авіаційна компанія LOT скасувала всі рейси до Ізраїлю та з Ізраїлю.