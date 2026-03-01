В немецких городах тысячи людей митинговали в поддержку смены режима в Иране

Во многих немецких городах тысячи иранцев в изгнании и их сторонники вышли на улицы, чтобы поддержать изменения в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

После атак Израиля и США на Иран многочисленные люди во многих крупных западных городах вышли на демонстрации за смену власти в Тегеране, в частности в Гамбурге, Мюнхене и Берлине.

Крупнейшая демонстрация в Германии состоялась в Гамбурге. В субботу около 5500 человек прошли маршем по Гамбургу, неся флаги Ирана, США, Израиля и Германии. Демонстрация была зарегистрирована некоторое время назад и проходила под лозунгом "Нет Исламской Республике Иран!".

Звучали барабаны и скандировали "США, США". У некоторых демонстрантов были слезы на глазах. Ораторы подчеркивали важность возможной смены власти в Тегеране. По данным Северогерманской телерадиокомпании (NDR), Реза Заре, один из организаторов демонстрации, сказал: "Мы ждали этого момента 47 лет". Эта война, по его словам, была для иранского народа.

По данным полиции, в Берлине в демонстрации "Свобода для Ирана" приняли участие 1600 человек, что меньше, чем ожидалось. Митинг начался в субботу днем на Потсдамской площади и продолжился до Бранденбургских ворот. Было задействовано 450 полицейских. На видео видно, как участники митинга бурно празднуют.

Кроме того, в Берлине состоялись и другие собрания, посвященные ситуации в Иране. По данным полиции, демонстрация у фонтана Нептуна возле Красной ратуши собрала до 160 участников. Другое собрание состоялось у иранского посольства в Далеме, в котором приняли участие около 30 человек. Во время этого собрания мужчина, не участвовавший в демонстрации, попытался перелезть через ограду посольства с флагом. Полицейские не дали ему этого сделать, сообщила пресс-секретарь полиции.

В Мюнхене около 500 человек вышли на демонстрацию против руководства в Тегеране. По словам представителя полиции, демонстрация была мирной. Сначала около 250 участников собрались на митинг на площади Гартнерплац. Позже протестный марш прошел мимо двух других митингов, привлекая еще около 250 демонстрантов. Протесты также прошли во Франкфурте.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.