Глава МИД Финляндии: смерть Хаменеи открывает возможность для перемен на Ближнем Востоке

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что смерть аятоллы Али Хаменеи открывает возможность для долгожданных перемен на Ближнем Востоке.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

"Была подтверждена смерть аятоллы Али Хаменеи. Это открывает возможность для долгожданных перемен на Ближнем Востоке. Диктатура Ирана уже давно является оковами для собственных граждан и препятствием для мира в регионе", – написала Валтонен.

По ее словам, действия иранского режима дестабилизируют ситуацию не только на Ближнем Востоке. Она, в частности, напомнила, что Иран предоставил России беспилотники и ракеты, которые используются в захватнической войне против Украины. Несоблюдение Ираном соглашений о нераспространении ядерного оружия является постоянной угрозой для мирового мира, отметила Валтонен.

"Иранский народ заслуживает право на свободу. Граждане должны иметь возможность упорядоченным образом вернуть контроль над своей жизнью и своей страной – контроль, которого они были лишены слишком долго", – написала она.

По словам Валтонен, риск эскалации насилия на Ближнем Востоке остается предметом беспокойства, нужны дипломатия и переговоры, основанные на добросовестности.

"В это воскресенье я приму участие в внеочередном заседании министров иностранных дел ЕС. Мы обсудим пути деэскалации и достижения мира на Ближнем Востоке. Ключевым моментом является то, чтобы мы тесно координировали свои действия с нашими трансатлантическими партнерами", – заявила она.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.