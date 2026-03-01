Сибига призвал партнеров последовать примеру Бельгии, захватившей танкер теневого флота РФ

Глава МИД Андрей Сибига приветствовал захват Бельгией танкера теневого флота РФ и призвал другие страны последовать ее примеру.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

"Мы приветствуем решительный шаг Бельгии, которая захватила незаконный танкер российского теневого флота. Такие решительные и оправданные действия необходимы, чтобы лишить Россию ресурсов для продолжения агрессии и военных преступлений против Украины", – написал Сибига.

Он выразил благодарность правительству Бельгии, военным и силовым структурам, а также партнерам из G7, стран Северной Европы и Балтии, которые поддержали эту операцию, за их решимость и профессионализм.

"Бельгия в очередной раз демонстрирует лидерство в укреплении безопасности Европы. Мы призываем всех партнеров последовать этому примеру, решительно противодействовать теневому флоту России с помощью санкций и конкретных действий и продвигать мир силой", – написал Сибига.

Как сообщалось, бельгийская армия захватила нефтяной танкер, принадлежащий российскому теневому флоту.

Судно, задержанное Бельгией, с октября 2025 года находится в европейском списке судов, деятельность которых должна быть "ограничена", на том основании, что они "входят в состав теневого флота нефтяных танкеров или способствуют энергетическим доходам России", которая "зависит от энергетических доходов для финансирования своей незаконной войны агрессии против Украины".

Ethera описывается как судно, транспортирующее "сырую нефть, нефтепродукты или минеральные материалы, происходящие из России или экспортируемые из нее, при этом занимаясь нерегулярными и высокорисковыми морскими перевозками [...]". Среди ограничений – запрет на доступ в порты европейских стран.

Напомним, 22 января Франция при поддержке Великобритании задержала танкер Grinch на прошлой неделе недалеко от берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения о фальшивом флаге судна. Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон сказал ему о планах отпустить танкер из-за требований законодательства.