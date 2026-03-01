Німецькі соціал-демократи вимагають права на проживання для працюючих шукачів притулку

Соціал-демократична партія Німеччини, яка входить до урядової коаліції, закликає надати шукачам притулку, які працюють, право на проживання та ширший доступ до інтеграційних курсів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

СДПН хоче надати шукачам притулку, які мають роботу, дозвіл на проживання та закликає повернутися до інтеграційних курсів.

СДПН бореться "проти скорочення інтеграційних курсів і за принцип: тих, хто тут працює і інтегрується, не можна депортувати", заявив генеральний секретар партії Тім Клюсендорф.

"Усі успіхи в інтеграції стають під загрозою, якщо людям відмовляють у доступі до інтеграційних курсів і їхні перспективи залишитися в країні зменшуються, незважаючи на те, що вони мають роботу", – сказав він.

Роботодавці скаржилися на відсутність планової безпеки, коли найнятий шукач притулку відразу ж стикається з депортацією, попередив Клюсендорф. Це не має сенсу для нікого, сказав він. Тому федеральний уряд повинен швидко повернутися до своєї попередньої практики. "Це було б не тільки в інтересах цих людей, але й в інтересах нашої економіки та суспільства", сказав політик.

Протягом кількох тижнів точилися суперечки навколо рішення Міністерства внутрішніх справ, згідно з яким лише ті, хто має юридичний обов'язок відвідувати інтеграційні курси, зможуть робити це безкоштовно.

Тим часом парламентська фракція ХДС/ХСС відхиляє постійні дозволи на проживання для шукачів притулку, які працюють. "Робота не захищає від депортації", – заявив речник парламентської фракції ХДС/ХСС з питань внутрішньої політики Александр Тром.

У жовтні 2025 року Бундестаг скасував можливість прискореної натуралізації іноземців.

Того ж року повідомлялось, що кількість біженців, які проживають у Німеччині, вперше з 2011 року зменшилася.