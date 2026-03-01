Немецкие социал-демократы требуют права на проживание для работающих просителей убежища

Социал-демократическая партия Германии, входящая в правительственную коалицию, призывает предоставить работающим просителям убежища право на проживание и более широкий доступ к интеграционным курсам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

СДПГ хочет предоставить просителям убежища, имеющим работу, разрешение на проживание и призывает вернуться к интеграционным курсам.

СДПГ борется "против сокращения интеграционных курсов и за принцип: тех, кто здесь работает и интегрируется, нельзя депортировать", заявил генеральный секретарь партии Тим Клюсендорф.

"Все успехи в интеграции становятся под угрозой, если людям отказывают в доступе к интеграционным курсам и их перспективы остаться в стране уменьшаются, несмотря на то, что они имеют работу", – сказал он.

Работодатели жаловались на отсутствие плановой безопасности, когда нанятый искатель убежища сразу же сталкивается с депортацией, предупредил Клюсендорф. Это не имеет смысла для никого, сказал он. Поэтому федеральное правительство должно быстро вернуться к своей прежней практике. "Это было бы не только в интересах этих людей, но и в интересах нашей экономики и общества", сказал политик.

В течение нескольких недель велись споры вокруг решения Министерства внутренних дел, согласно которому только те, кто имеет юридическую обязанность посещать интеграционные курсы, смогут делать это бесплатно.

Между тем парламентская фракция ХДС/ХСС отклоняет постоянные разрешения на проживание для работающих просителей убежища. "Работа не защищает от депортации", – заявил спикер парламентской фракции ХДС/ХСС по вопросам внутренней политики Александр Тром.

В октябре 2025 года Бундестаг отменил возможность ускоренной натурализации иностранцев.

В том же году сообщалось, что количество беженцев, проживающих в Германии, впервые с 2011 года уменьшилось.