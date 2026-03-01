Чехія підготувала літаки для репатріації чехів з Близького Сходу

Чехія підготувала літаки для репатріації чехів, яких на Близькому Сході перебувають тисячі, однак ситуація ускладнюється закриттям повітряного простору в декількох країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що, наприклад, чехів можна перевезти автобусом з Ізраїлю до Єгипту, а звідти вони зможуть вилетіти додому. У неділю в другій половині дня кризовий штаб Міністерства закордонних справ збереться через ситуацію в регіоні та репатріацію, а в понеділок вранці також збереться Рада національної безпеки.

Міністр закордонних справ Петр Мацінка запевнив, що чехам не загрожує безпосередня небезпека.

Станом на ранок неділі у системі Drozd було зареєстровано близько 3500 чехів, які перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ще 900 чеських громадян перебувають в Омані, сотні – в Йорданії та Ізраїлі, близько сотні – в Саудівській Аравії, десятки – в Лівані, Бахрейні та Кувейті. Чотири чехи зареєстровані в Ірані, три – в Іраку і два – в Сирії.

Чехія має два літаки Airbus і вісім літаків CASA, які можуть бути використані для репатріації. Вона також координує процес зі словацьким урядом, щоб допомогти словацьким громадянам, сказав Мацінка.

Туристи, які вирушили в подорож до цього регіону, повинні бути під опікою туристичних агентств протягом трьох днів, зазначив Мацінка. Він рекомендував іншим стежити за інформацією від авіакомпаній про те, коли буде відкрито повітряний простір. Вони також можуть звернутися на гарячу лінію Міністерства закордонних справ.

Станом на ранок неділі з аеропорту імені Вацлава Гавела в Празі було скасовано 32 рейси, всі до країн Близького Сходу. Аеропорт порадив пасажирам чекати інформації від авіакомпаній і залишив відкритими стійки реєстрації, де пасажири, які вже прибули до аеропорту, отримають інформацію.

Як повідомлялося, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто застряг в Дубаї після закриття повітряного простору в результаті атак, розпочатих Іраном проти країн Перської затоки у відповідь на військові дії, ініційовані США та Ізраїлем.

Низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.