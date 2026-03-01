Чехия подготовила самолеты для репатриации чехов с Ближнего Востока

Чехия подготовила самолеты для репатриации чехов, которых на Ближнем Востоке находятся тысячи, однако ситуация осложняется закрытием воздушного пространства в нескольких странах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что, например, чехов можно перевезти автобусом из Израиля в Египет, а оттуда они смогут вылететь домой. В воскресенье во второй половине дня кризисный штаб Министерства иностранных дел соберется из-за ситуации в регионе и репатриации, а в понедельник утром также соберется Совет национальной безопасности.

Министр иностранных дел Петр Мацинка заверил, что чехам не угрожает непосредственная опасность.

По состоянию на утро воскресенья в системе Drozd было зарегистрировано около 3500 чехов, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах. Еще 900 чешских граждан находятся в Омане, сотни – в Иордании и Израиле, около сотни – в Саудовской Аравии, десятки – в Ливане, Бахрейне и Кувейте. Четыре чеха зарегистрированы в Иране, три – в Ираке и два – в Сирии.

Чехия имеет два самолета Airbus и восемь самолетов CASA, которые могут быть использованы для репатриации. Она также координирует процесс со словацким правительством, чтобы помочь словацким гражданам, сказал Мацинка.

Туристы, отправившиеся в путешествие в этот регион, должны находиться под опекой туристических агентств в течение трех дней, отметил Мацинка. Он рекомендовал остальным следить за информацией от авиакомпаний о том, когда будет открыто воздушное пространство. Они также могут обратиться на горячую линию Министерства иностранных дел.

По состоянию на утро воскресенья из аэропорта имени Вацлава Гавела в Праге было отменено 32 рейса, все в страны Ближнего Востока. Аэропорт посоветовал пассажирам ждать информации от авиакомпаний и оставил открытыми стойки регистрации, где пассажиры, уже прибывшие в аэропорт, получат информацию.

Как сообщалось, министр обороны Италии Гвидо Крозетто застрял в Дубае после закрытия воздушного пространства в результате атак, начатых Ираном против стран Персидского залива в ответ на военные действия, инициированные США и Израилем.

Ряд европейских авиалиний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.