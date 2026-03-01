Міністр оборони Італії застряг в Дубаї через закриття авіапростору у зв'язку з війною

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто застряг в Дубаї після закриття повітряного простору в результаті атак, розпочатих Іраном проти країн Перської затоки у відповідь на військові дії, ініційовані США та Ізраїлем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Il Sole24ore.

Міністр вилетів з Рима в п'ятницю цивільним рейсом, щоб забрати членів сім'ї, але раптова військова ескалація призвела до скасування всіх запланованих рейсів.

Втім ввечері 28 лютого він взяв участь у засіданні уряду за допомогою відеозв'язку, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Опозиція скористалася цією ситуацією, щоб посилити критику уряду.

"Рух 5 зірок" першими пішли в атаку в суботу, а потім у неділю з заявою віцепрезидента Стефано Патуанеллі: "У світлі триваючої атаки в Ірані та військової ескалації, яка розпалює Близький Схід, вчора ми дізналися, що міністр оборони Італії наразі застряг у Дубаї через закриття повітряного простору. Це об'єктивний факт, який вражає і вимагає серйозного роздуму. В один із найделікатніших періодів для міжнародної безпеки за останні роки, глава Міністерства оборони фізично не перебуває в країні і не може вчасно повернутися додому".

"Це не особиста проблема, а інституційна. Цілком законно запитати, яким рівнем попереджувальної інформації володіє уряд щодо поточних військових подій, яка координація існує з союзниками і як гарантується повна працездатність ланцюга командування в такій критичній фазі", – додав він.

Політик також закликав Крозетто "піти у відставку".

На звинувачення відреагувала партія прем’єрки Джорджі Мелоні "Брати Італії".

"Депутати "5 зірок", замість того щоб побажати Крозетто безпечного повернення до Італії, як слід сподіватися для будь-якого громадянина і співвітчизника, користуються нагодою, щоб атакувати уряд, вигадуючи якусь міжнародну маргінальність", – сказав депутат Мауро Малагуті.

Італійський євродепутат Роберто Ванначчі, який також є генералом збройних сил, також прокоментував ситуацію з Крозетто, опублікувавши допис у соцмережі: "Врятувати рядового Крозетто. Розпочато спеціальну операцію з вивезення Крозетто: єдиного міністра оборони, який їде на відпочинок у зону бойових дій".

Низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.