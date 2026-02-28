Низка європейських авіаліній скасували рейси на Близький Схід через війну

Низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами Reuters та Yle.

Авіарегулятор ЄС EASA у суботу рекомендував авіакомпаніям не здійснювати польоти через повітряний простір країн Близького Сходу, яких торкнулись бойові дії між США й Ізраїлем та Іраном.

British Airways скасувала рейси до Тель-Авіву й Бахрейну щонайменш до 3 березня, а також суботні рейси до Амману, столиці Йорданії.

Німецька Lufthansa на суботу й неділю скасувала рейси до Дубаю, а до Тель-Авіву, Бейрута та Оману – до 7 березня.

Air France теж скасувала польоти до Тель-Авіву і Бейрута. Wizz Air оголосила, що призупиняє рейси до Ізраїлю, Дубаю, Абу-Дабі та Амману.

Фінська оголосила про скасування рейсів у Доху (Катар) та Дубай щонайменш до п’ятниці 6 березня, та поки не літатиме через повітряний простір Іраку, Ірану, Сирії та Ізраїлю.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані". Ударів завдав також Ізраїль.

На додачу, Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Бойові дії зачепили низку країн регіону, де розташовані американські бази.