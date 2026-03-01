Естонія повідомила про пошкодження будівлі свого посольства в Абу-Дабі

Міністерство закордонних справ Естонії у неділю повідомило, що в результаті атак Ірану на Абу-Дабі, столицю ОАЕ, пошкоджено будівлю естонського посольства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За останні 24 години бойові дії вийшли за межі Ірану, і країна продовжила масштабні атаки балістичними ракетами і безпілотниками по декількох державах Перської затоки. Серед постраждалих об'єктів опинилася і будівля, де розташоване посольство Естонії в Абу-Дабі. Співробітники посольства не постраждали.

"Просимо громадян Естонії зберігати спокій і залишатися в безпечному місці. Міністерство закордонних справ цілодобово займається наданням допомоги нашим громадянам і робить все можливе, щоб громадяни Естонії, які перебувають у поїздці, змогли при першій нагоді повернутися додому. Ми також перебуваємо в постійному контакті з іншими державами, щоб при необхідності організувати евакуаційні рейси", – заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

"Зараз найголовніше – стежити за місцевими новинами і виконувати вказівки влади", – додав міністр.

"Нам також надійшла інформація, що в Абу-Дабі був уражений комплекс висотних будівель, в якому знаходиться посольство Естонії. На щастя, працівники посольства не постраждали", – сказав Тсахкна.

Більшість країн Близького Сходу закрили свій повітряний простір і аеропорти. МЗС не може прогнозувати терміни відкриття або закриття повітряного простору і підкреслює, що навіть відкрите небо не гарантує виконання всіх рейсів.

Як повідомлялося, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто застряг в Дубаї після закриття повітряного простору в результаті атак, розпочатих Іраном проти країн Перської затоки у відповідь на військові дії, ініційовані США та Ізраїлем.

Низка європейських авіаліній протягом суботи 28 лютого скасували рейси до аеропортів країн Близького Сходу на найближчі дні у зв’язку з бойовими діями у регіоні.