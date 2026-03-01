Эстония сообщила о повреждении здания своего посольства в Абу-Даби

Министерство иностранных дел Эстонии в воскресенье сообщило, что в результате атак Ирана на Абу-Даби, столицу ОАЭ, повреждено здание эстонского посольства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

За последние 24 часа боевые действия вышли за пределы Ирана, и страна продолжила масштабные атаки баллистическими ракетами и беспилотниками по нескольким государствам Персидского залива. Среди пострадавших объектов оказалось и здание, где расположено посольство Эстонии в Абу-Даби. Сотрудники посольства не пострадали.

"Просим граждан Эстонии сохранять спокойствие и оставаться в безопасном месте. Министерство иностранных дел круглосуточно занимается оказанием помощи нашим гражданам и делает все возможное, чтобы граждане Эстонии, находящиеся в поездке, смогли при первой возможности вернуться домой. Мы также находимся в постоянном контакте с другими государствами, чтобы при необходимости организовать эвакуационные рейсы", – заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

"Сейчас самое главное – следить за местными новостями и выполнять указания властей", – добавил министр.

"Нам также поступила информация, что в Абу-Даби был поражен комплекс высотных зданий, в котором находится посольство Эстонии. К счастью, сотрудники посольства не пострадали", – сказал Тсахкна.

Большинство стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство и аэропорты. МИД не может прогнозировать сроки открытия или закрытия воздушного пространства и подчеркивает, что даже открытое небо не гарантирует выполнение всех рейсов.

Как сообщалось, министр обороны Италии Гвидо Крозетто застрял в Дубае после закрытия воздушного пространства в результате атак, начатых Ираном против стран Персидского залива в ответ на военные действия, инициированные США и Израилем.

Ряд европейских авиакомпаний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.