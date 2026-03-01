Польща закликала до стриманості всі сторони конфлікту на Близькому Сході

МЗС Польщі виступило із заявою у зв'язку з останніми подіями на Близькому Сході і закликала всі сторони конфлікту до стриманості.

Текст опублікований на сайті польського уряду, передає "Європейська правда".

Зазначається, що Польща з увагою та занепокоєнням спостерігає за останніми подіями в регіоні Близького Сходу і закликає всі сторони до стриманості, поваги до міжнародного права та захисту цивільного населення.

"Ми незмінно підтримуємо мирні методи вирішення конфліктів на Близькому Сході та питання іранської ядерної програми. Іранське суспільство, яке нещодавно зазнало болісних політичних репресій через протести, заслуговує на свободу, мир, стабільність і добробут", – йдеться у заяві.

МЗС Польщі також висловило солідарність з Катаром, Бахрейном, Кувейтом, ОАЕ, Саудівською Аравією, Йорданією та Оманом, які постраждали в результаті ескалації військових дій.

"Ми категорично виступаємо проти спроб поширення конфлікту на весь Близький Схід. Пріоритетом залишається забезпечення безпеки громадян Польщі, які перебувають у цьому регіоні", – йдеться у заяві.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.