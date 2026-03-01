Польша призвала к сдержанности все стороны конфликта на Ближнем Востоке

МИД Польши выступило с заявлением в связи с последними событиями на Ближнем Востоке и призвало все стороны конфликта к сдержанности.

Текст опубликован на сайте польского правительства, передает "Европейская правда".

Отмечается, что Польша с вниманием и беспокойством наблюдает за последними событиями в регионе Ближнего Востока и призывает все стороны к сдержанности, уважению к международному праву и защите гражданского населения.

"Мы неизменно поддерживаем мирные методы решения конфликтов на Ближнем Востоке и вопроса иранской ядерной программы. Иранское общество, которое недавно подверглось болезненным политическим репрессиям из-за протестов, заслуживает свободы, мира, стабильности и благосостояния", – говорится в заявлении.

МИД Польши также выразил солидарность с Катаром, Бахрейном, Кувейтом, ОАЭ, Саудовской Аравией, Иорданией и Оманом, которые пострадали в результате эскалации военных действий.

"Мы категорически выступаем против попыток распространения конфликта на весь Ближний Восток. Приоритетом остается обеспечение безопасности граждан Польши, находящихся в этом регионе", – говорится в заявлении.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.