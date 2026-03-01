Американські військові заперечують, що Іран вразив їхній авіаносець

Американське військове командування заперечило, що Іранська Революційна гвардія (IRGC) вразила авіаносець USS Abraham Lincoln в Перській затоці.

Про це йдеться в Х Центрального командування США, передає "Європейська правда".

У повідомленні стверджується, що заява IRGC є брехнею.

"Лінкольн" не був уражений. Запущені ракети навіть не наблизилися до нього. "Лінкольн" продовжує запускати літаки на підтримку безжальної кампанії CENTCOM з захисту американського народу шляхом усунення загроз з боку іранського режиму", – йдеться у повідомленні.

Іранська Революційна гвардія (IRGC) заявила в неділю, що вона атакувала авіаносець чотирма балістичними ракетами.

USS Abraham Lincoln був відправлений до Перської затоки наприкінці січня в складі того, що президент Дональд Трамп назвав "армадою", яка була перекинута в цей регіон "про всяк випадок", коли напруга зросла через жорсткі заходи Ірану проти протестувальників, незадоволених економічною ситуацією в країні.

Американське військове командування також повідомило, що троє військовослужбовців загинули в бою під час операції в Ірані.