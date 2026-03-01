Американские военные отрицают, что Иран поразил их авианосец

Американское военное командование опровергло, что Иранская Революционная гвардия (IRGC) поразила авианосец USS Abraham Lincoln в Персидском заливе.

Об этом говорится в Х Центрального командования США, передает "Европейская правда".

В сообщении утверждается, что заявление IRGC является ложью.

"Линкольн" не был поражен. Запущенные ракеты даже не приблизились к нему. "Линкольн" продолжает запускать самолеты в поддержку безжалостной кампании CENTCOM по защите американского народа путем устранения угроз со стороны иранского режима", – говорится в сообщении.

Иранская Революционная гвардия (IRGC) заявила в воскресенье, что она атаковала авианосец четырьмя баллистическими ракетами.

USS Abraham Lincoln был отправлен в Персидский залив в конце января в составе того, что президент Дональд Трамп назвал "армадой", которая была переброшена в этот регион "на всякий случай", когда напряжение возросло из-за жестких мер Ирана против протестующих, недовольных экономической ситуацией в стране.

Американское военное командование также сообщило, что трое военнослужащих погибли в бою во время операции в Иране.