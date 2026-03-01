Іран заявив, що вразив балістикою американський авіаносець USS Abraham Lincoln

Іранська Революційна гвардія (IRGC) заявила в неділю, що вона атакувала авіаносець USS Abraham Lincoln в Перській затоці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

"Американський авіаносець Abraham Lincoln був вражений чотирма балістичними ракетами", – йдеться в заяві гвардії, опублікованій місцевими ЗМІ, в якій також міститься попередження, що "суша і море все більше ставатимуть кладовищем терористичних агресорів".

Abraham Lincoln – один з американських авіаносців з ядерним двигуном, який ВМС називають "найбільшим військовим кораблем у світі".

Він входить до десятки атомних авіаносців США, відомих як клас "Німіц".

За даними ВМС США, авіаносці класу "Німіц" мають довжину 333 метри і можуть перевозити приблизно 100 000 тонн обладнання, включаючи 65 літаків і кілька ракетних установок.

USS Abraham Lincoln був відправлений до Перської затоки наприкінці січня в складі того, що президент Дональд Трамп назвав "армадою", яка була перекинута в цей регіон "про всяк випадок", коли напруга зросла через жорсткі заходи Ірану проти протестувальників, незадоволених економічною ситуацією в країні.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.