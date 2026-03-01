Мерц про удари США по Ірану: зараз не час читати лекції партнерам

Канцлер Фрідріх Мерц висловив "полегшення" німецького уряду з приводу передбачуваного кінця режиму в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Уряд "не має сумнівів", що режим аятол є "терористичним режимом", який загрожує самому існуванню Ізраїлю, заявив він щодо ситуації на Близькому Сході.

За його словами, Німеччина поділяє прагнення США та Ізраїлю покласти край цьому терористичному режиму. Однак Мерц також визнає, що Німеччина стикається з дилемою в рамках міжнародного права.

"Ми не знаємо, чи спрацює план досягнення змін всередині країни за допомогою військових ударів ззовні", – сказав Мерц.

Він оголосив, що під час візиту до Вашингтона у вівторок обговорить війну в Ірані з президентом США Дональдом Трампом. Однак він додав, що зараз не час читати нотації партнерам і союзникам.

Мерц закликав Тегеран "негайно припинити невибіркові атаки".

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Американське військове командування повідомило, що троє військовослужбовців загинули в бою.