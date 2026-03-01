Мерц об ударах США по Ирану: сейчас не время читать лекции партнерам

Канцлер Фридрих Мерц выразил "облегчение" немецкого правительства по поводу предполагаемого конца режима в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Правительство "не сомневается", что режим аятолл является "террористическим режимом", который угрожает самому существованию Израиля, заявил он в отношении ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, Германия разделяет стремление США и Израиля положить конец этому террористическому режиму. Однако Мерц также признает, что Германия сталкивается с дилеммой в рамках международного права.

"Мы не знаем, сработает ли план достижения изменений внутри страны с помощью военных ударов извне", – сказал Мерц.

Он объявил, что во время визита в Вашингтон во вторник обсудит войну в Иране с президентом США Дональдом Трампом. Однако он добавил, что сейчас не время читать нотации партнерам и союзникам.

Мерц призвал Тегеран "немедленно прекратить неизбирательные атаки".

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Американское военное командование сообщило, что трое военнослужащих погибли в бою.