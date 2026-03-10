ЗМІ: у "тіньовому флоті" РФ виявили найманців, які можуть бути пов'язаними з "Вагнером"

Російський персонал, що має досвід роботи найманцями та співробітниками служб безпеки, почав потрапляти до екіпажів "тіньового флоту", що транспортує російську нафту.

Про це стало відомо Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

За даними видання, найманці контролюють екіпажі та не дають суднам потрапити до рук західних країн.

Як зазначається, HS спільно з Delfi та міжнародним центром журналістських розслідувань OCCRP ідентифікували 17 осіб на кораблях "тіньового флоту", що діють у Фінській затоці, які не мали морської кваліфікації.

Зокрема, як зазначається, 12 з них можуть мати зв'язки з групою найманців Вагнера або військовою розвідкою РФ.

Представники кількох західних військових і цивільних розвідувальних організацій, зокрема Фінська служба безпеки (Supo), підтвердили висновки про наявність "груп безпеки".

Зокрема, Supo повідомила виданню, що російський "персонал безпеки", розміщений серед екіпажу, також може використовуватися в окремих випадках як контактна особа між "тіньовим флотом" і російськими збройними силами, які посилили свою присутність у Балтійському морі.

ЗМІ повідомляли, що країни Європи обговорюють можливість захоплення танкерів "тіньового флоту" Росії.

А президент Володимир Зеленський вважає доречним модернізувати європейське законодавство, щоб можна було не лише затримувати, а й конфісковувати танкери, які перевозять російську нафту.