ЗМІ: країни Європи обговорюють можливість захоплення танкерів "тіньового флоту" РФ

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зустрівся зі своїми колегами з країн Балтії та Північної Європи, щоб обговорити питання можливого захоплення нафтових танкерів, пов'язаних з "тіньовим флотом" Росії.

Про це агентству Bloomberg розповіло поінформоване джерело, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника агентства, зустріч Об'єднаних експедиційних сил, групи з 10 країн, що мають спільні інтереси в Північній Атлантиці та Балтійському морі, відбулася в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

У публікації йдеться, що ця зустріч підкреслила зростання готовності європейських союзників докласти більше зусиль для скорочення доходів, що фінансують розв’язану РФ війну проти України.

"Атмосфера і розуміння були такими, що нам потрібно бути більш активними. Послання полягає в тому, що країни, які надають прапори суднам "тіньового флоту", повинні знати, що інші країни можуть вжити відповідних заходів", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю після приєднання до зустрічі.

Перед прийняттям будь-якого рішення необхідні додаткові обговорення, зазначив Певкур.

Водночас, як заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсакхна, деякі члени залишаються обережними, побоюючись "ескалації".

За словами джерел, до Гілі на зустрічі приєднався глава британської армії Річард Найтон, який представив варіанти, включаючи спільні операції із захоплення.

Завдяки такому кроку Об'єднані експедиційні сили зможуть спиратися на перехоплення США танкерів, що курсують до Венесуели і від неї.

Співрозмовник додав, що наразі незрозуміло, якою мірою США будуть залучені до зусиль, очолюваних Британією, але, ймовірно, буде певна координація.

Затримання суден, пов'язаних з Росією, викликало занепокоєння в Москві, і російські посадовці приватно вимагають, щоб США припинили це, сказало це джерело.

Варто зазначити, що США 9 січня захопили танкер Olina в Карибському морі на тлі посилення зусиль Вашингтона з обмеження експорту венесуельської нафти.

А 7 січня американські військові взяли під контроль два танкери, включаючи судно Bella 1 під російським прапором, яке вони переслідували понад два тижні.

Нагадаємо, наприкінці січня група з 14 європейських країн виступила з відкритим попередженням на адресу танкерів "тіньового флоту" Росії в Балтійському та Північному морях.