СМИ: в "теневом флоте" РФ обнаружили наемников, которые могут быть связаны с "Вагнером"

Российский персонал, имеющий опыт работы наемниками и сотрудниками служб безопасности, начал попадать в экипажи судов "теневого флота", которые транспортируют российскую нефть.

Об этом стало известно Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".

По данным издания, наемники контролируют экипажи и не дают судам попасть в руки западных стран.

Как отмечается, HS совместно с Delfi и международным центром журналистских расследований OCCRP идентифицировали 17 человек на кораблях теневого флота, действующих в Финском заливе, которые не имели морской квалификации.

В частности, как отмечается, 12 из них могут иметь связи с группой наемников Вагнера или военной разведкой РФ.

Представители нескольких западных военных и гражданских разведывательных организаций, в том числе Финская служба безопасности (Supo), подтвердили выводы о наличии "групп безопасности".

В частности, Supo сообщила изданию, что российский "персонал безопасности", размещенный среди экипажа, также может использоваться в отдельных случаях как контактное лицо между "теневым флотом" и российскими вооруженными силами, которые усилили свое присутствие в Балтийском море.

СМИ сообщали, что страны Европы обсуждают возможность захвата танкеров "теневого флота" России.

А президент Владимир Зеленский считает уместным модернизировать европейское законодательство, чтобы можно было не только задерживать, но и конфисковывать танкеры, которые перевозят российскую нефть.