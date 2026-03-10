Еврокомиссар заверил, что ЕС предоставит Украине 90 млрд "так или иначе"
Украина обязательно получит кредит от Европейского Союза в 90 млрд евро, несмотря на блокирование Венгрии.
Об этом, как передаёт корреспондент "Европейской правды", заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис после заседания Совета ЕС по вопросам экономики и финансов в Брюсселе 10 марта.
Европейский Союз выполнит свое обещание предоставить Украине 90 млрд евро в 2026-27 годах, убежден еврокомиссар.
"Мы предоставим этот кредит так или иначе", – выразил уверенность Домбровскис.
Он напомнил, что намерением ЕС было "начать предоставление этого финансирования в апреле".
"С этой точки зрения вопрос становится срочным, поскольку сейчас мы уже в первой половине марта, собственно, для завершения этой работы. Поэтому мы продолжаем интенсивное взаимодействие", – отметил еврокомиссар.
Он подчеркнул, что "мы не впервые сталкиваемся с подобными трудностями с Венгрией, которая блокировала как предыдущие пакеты финансовой поддержки, так и предыдущие пакеты санкций".
"В конце концов, нам всегда удавалось разблокировать эту ситуацию, и я надеюсь, что так будет и на этот раз", – сказал Валдис Домбровскис.
Он не уточнил, как именно Еврокомиссия планирует снимать вето Венгрии с этого решения.
Еврокомиссар рассказал, что Совет ЕС уже утвердил изменения в регламент по кредиту в поддержку Украины и в Фонд для Украины (Ukraine Facility).
"Сейчас мы работаем с украинскими властями над подготовкой всех других необходимых документов, таких как стратегия финансирования, меморандум о взаимопонимании и тому подобное. Итак, единственным нерешенным законодательным актом остаются изменения в регламент о Многолетней финансовой программе (MFF), и это необходимо для того, чтобы Комиссия могла выйти на рынки и фактически заимствовать, а затем предоставить это финансирование Украине", – пояснил Валдис Домбровскис.
Как сообщала "Европейская правда", в прошлом месяце Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций ЕС против России, а также помешала выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита, требуя возобновить поставки российской нефти через трубопровод "Дружба".
10 марта парламент Венгрии одобрил резолюцию об отказе от поддержки вступления Украины в ЕС, а также против дальнейшего финансирования ее военных нужд странами Евросоюза.