ЗМІ: США витратили боєприпасів на суму $5,6 млрд за перші 2 дні війни в Ірані

Американські військові витратили боєприпасів на суму понад 5 мільярдів доларів за перші два дні війни проти Ірану.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на двох осіб, ознайомлених з оцінкою, яку Пентагон надав Конгресу в понеділок.

Ця величезна сума, 5,6 млрд доларів, викликає все більше занепокоєння в Капітолії щодо того, як швидко Міністерство оборони США витрачає сучасні системи озброєння, включаючи високоточні боєприпаси великої дальності, які широко використовувалися в перші кілька днів війни.

США та їхні союзники також витрачають значну кількість боєприпасів протиповітряної оборони для збиття іранських балістичних ракет і дронів, яких Тегеран має "величезні запаси", як заявив сенатор-демократ від Аризони Марк Келлі.

Келлі сказав, що сенатори у вівторок продовжать запитувати за закритими дверима про щоденні витрати США на конфлікт.

Кілька джерел у Конгресі повідомили CNN, що триваюча війна означає, що адміністрація, ймовірно, незабаром буде змушена звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування для виробництва більшої кількості боєприпасів. "Це буде наступна велика битва", – сказав один із помічників конгресмена.

Як повідомляла "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що зброя та оборонні потужності, зокрема системи ППО, які потрібні в Україні, спрямовуються нині на Близький Схід, що викликає занепокоєння.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння в Україну в рамках ініціативи PURL, насамперед ракет до систем ППО.

Тим часом президент США Дональд Трамп дорікнув попередній адміністрації Джо Байдена за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.