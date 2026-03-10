СМИ: США потратили боеприпасов на сумму $5,6 млрд за первые два дня войны в Иране

Американские военные потратили боеприпасов на сумму более 5 млрд долларов за первые два дня войны против Ирана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на двух человек, ознакомленных с оценкой, которую Пентагон предоставил Конгрессу в понедельник.

Эта огромная сумма, 5,6 млрд долларов, вызывает все большее беспокойство в Капитолии относительно того, как быстро Министерство обороны США тратит современные системы вооружения, включая высокоточные боеприпасы большой дальности, которые широко использовались в первые несколько дней войны.

США и их союзники также тратят значительное количество боеприпасов противовоздушной обороны для сбивания иранских баллистических ракет и дронов, которых Тегеран имеет "огромные запасы", как заявил сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли.

Келли сказал, что сенаторы во вторник продолжат спрашивать за закрытыми дверями о ежедневных расходах США на конфликт.

Несколько источников в Конгрессе сообщили CNN, что продолжающаяся война означает, что администрация, вероятно, вскоре будет вынуждена обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании для производства большего количества боеприпасов. "Это будет следующая большая битва", – сказал один из помощников конгрессмена.

Как сообщала "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что оружие и оборонные мощности, в частности системы ПВО, которые нужны в Украине, направляются сейчас на Ближний Восток, что вызывает беспокойство.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет к системам ПВО.

Тем временем президент США Дональд Трамп упрекнул предыдущую администрацию Джо Байдена за бесплатные поставки боеприпасов Украине, которые взамен можно было продать странам Ближнего Востока.