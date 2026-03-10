У Франції заявили, що G7 готова вжити заходів для стабілізації ринку нафти

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр заявив, що всі країни готові вжити заходів для стабілізації ринку нафти, зокрема й США.

Про це він сказав у вівторок, 10 березня, під час спілкування з журналістами на полях ядерного саміту в Парижі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За словами Лескюра, міністри енергетики країн G7 попросили Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) розробити сценарії можливого випуску запасів нафти.

"Всі готові вжити заходів для стабілізації ринку, зокрема Сполучені Штати. Ми попросили МЕА розробити сценарії можливого випуску нафтових запасів, ми повинні бути готові діяти в будь-який момент", – наголосив він.

Французький міністр зазначив, що наступні кроки щодо можливого рішення про випуск надзвичайних запасів нафти будуть обговорюватися на засіданні правління МЕА цього ж дня після обіду.

Нагадаємо, Єврокомісія попередила про загрозу економіці ЄС через війну на Близькому Сході. Проте одночасно у Брюсселі зазначають, що наразі країнам-членам не загрожує дефіцит нафти.

Ціни на нафту знову впали нижче $100 за барель, коли стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.