Во Франции заявили, что G7 готова принять меры для стабилизации рынка нефти

Министр финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что все страны готовы принять меры для стабилизации рынка нефти, в том числе и США.

Об этом он сказал во вторник, 10 марта, во время общения с журналистами на полях ядерного саммита в Париже, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам Лескюра, министры энергетики стран G7 попросили Международное энергетическое агентство (МЭА) разработать сценарии возможного выпуска запасов нефти.

"Все готовы принять меры для стабилизации рынка, в частности Соединенные Штаты. Мы попросили МЭА разработать сценарии возможного выпуска нефтяных запасов, мы должны быть готовы действовать в любой момент", – подчеркнул он.

Французский министр отметил, что следующие шаги относительно возможного решения о выпуске чрезвычайных запасов нефти будут обсуждаться на заседании правления МЭА в этот же день после обеда.

Напомним, Еврокомиссия предупредила об угрозе экономике ЕС из-за войны на Ближнем Востоке. Однако одновременно в Брюсселе отмечают, что сейчас странам-членам не грозит дефицит нефти.

Цены на нефть снова упали ниже $100 за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается снять нефтяные санкции "против некоторых стран", чтобы снизить мировые цены на нефть, которые взлетели из-за войны против Ирана и блокировки Ормузского пролива.