Єврокомісія попередила про загрозу економіці ЄС через війну на Близькому Сході

Війна США та Ізраїлю проти Ірану може спричинити одночасно стагнацію та інфляцію у європейській економіці, попередив у понеділок єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Виступаючи перед засіданням міністрів фінансів єврозони в Брюсселі, Домбровскіс сказав, що тривала війна на Близькому Сході може спричинити порушення ланцюгів постачання та "негативний вплив на довіру". Цей сценарій нагадує той, який Європа пережила після війни Судного дня між арабськими державами та Ізраїлем у 1973 році.

"Очевидно, що економічний вплив буде значною мірою залежати від тривалості та регіонального масштабу конфлікту", – сказав єврокомісар з питань економіки.

Він додав, що оптимістичний сценарій, за якого війна закінчиться "протягом декількох тижнів", не матиме значного впливу на глобальну економічну активність.

"Однак, якщо (війна) затягнеться, з перебоями в судноплавстві в Ормузькій протоці, а також з атаками на енергетичну інфраструктуру в країнах Перської затоки, це може закінчитися значним стагфляційним шоком для світової та європейської економіки, а підвищення цін на енергоносії призведе до ширшої інфляції", – сказав Домбровскіс, попередивши про ситуацію, за якої виробництво падає, а безробіття зростає одночасно зі стрімким зростанням цін.

Його коментарі з'явилися в той час, коли ціна на нафту марки Brent, світовий еталон нафти, в понеділок вранці підскочила до 119 доларів за барель – найвищого рівня з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Пізніше ціни на нафту впали нижче 100 доларів за барель, після того, як стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.

У Європейському Союзі заявили, що станом на зараз у країнах-членах не існує надзвичайної ситуації з забезпеченістю нафтою через бойові дії на Близькому Сході.