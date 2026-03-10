ЗМІ: США попросили Ізраїль зупинити удари по нафтових об’єктах Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа в понеділок попросила Ізраїль не проводити подальших ударів по енергетичних об'єктах в Ірані, особливо по нафтовій інфраструктурі.

Про це виданню Axios стало відомо від трьох джерел, обізнаних з цим питанням, повідомляє "Європейська правда".

Прохання США стало першим випадком, коли адміністрація Трампа стримує Ізраїль з моменту початку спільної операції двох країн проти Ірану 28 лютого. За словами ізраїльського посадовця, повідомлення США було передано на високому політичному рівні та голові Генерального штабу армії Ізраїлю.

За інформацією джерела, обізнаного з цим питанням, адміністрація Трампа навела причини для свого прохання. Зокрема, ізраїльські удари покрили Тегеран токсичним чорним димом і кислотним дощем, що викликало термінові попередження про небезпеку для здоров'я звичайних іранців.

Крім того, такі удари шкодять іранському населенню, значна частина якого виступає проти режиму. Також Трамп прагне співпрацювати з іранським нафтовим сектором після війни – подібно до підходу, який він застосував до Венесуели.

Ізраїльський посадовець сказав, що "США попросили нас заздалегідь повідомляти їх про будь-які майбутні удари по нафтових об'єктах в Ірані".

Удари по енергооб’єктах Ірану можуть спровокувати масові іранські удари у відповідь по енергетичній інфраструктурі в країнах Перської затоки. Іран атакував енергетичні об'єкти Перської затоки за допомогою дронів на початку війни, але не завдав значної або незворотної шкоди. США побоюються, що новий раунд ударів по іранській нафті може змінити цю ситуацію і призвести до ще більшого зростання цін.

Джерело, ознайомлене з подробицями, повідомило, що Трамп розглядає удари по енергетичних і нафтових об'єктах Ірану як "останній варіант" – щось, що слід залишити в запасі лише на випадок, якщо Іран навмисно першим атакує нафтові об'єкти Перської затоки.

Трамп публічно висловив цю позицію, попередивши в понеділок, що Іран отримає "в 20 разів сильніший удар", якщо зашкодить світовим поставкам нафти.

У вівторок вранці міністр оборони Піт Гегсет дистанціював адміністрацію від ізраїльських ударів по паливних складах, заявивши журналістам, що США не атакували цілі такого типу.

Нагадаємо, Єврокомісія попередила про загрозу економіці ЄС через війну на Близькому Сході.

Група країн G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.

Тим часом правитель РФ Владімір Путін заявив, що Росія готова постачати енергоносії Європі, якщо там захочуть цього.