Путін заявив, що Росія готова постачати енергоносії європейцям, якщо ті захочуть

Правитель Росії Владімір Путін заявив у понеділок, що РФ готова працювати і з європейськими покупцями вуглеводнів, якщо вони захочуть і готові працювати "без політичної кон'юнктури".

Заяву Путіна наводить російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

"Якщо європейські компанії, європейські покупці раптом вирішать переорієнтуватися і забезпечити нам довгострокову стійку спільну роботу, позбавлену політичної кон'юнктури, будь ласка. Ми ніколи не відмовлялися. Ми готові працювати і з європейцями", – заявив Путін під час наради щодо ситуації на світовому ринку нафти і газу.

"Але нам потрібні якісь сигнали від них, що вони готові і теж хочуть працювати, і забезпечать нам цю стійкість і стабільність", – додав російський правитель.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз взяв курс на повну енергетичну незалежність від Москви, закріплену в плані REPowerEU. Тільки дві країни ЄС – Угорщина і Словаччина – наполягають на продовження купівлі дешевих російських енергоносіїв всупереч єдиній лінії ЄС.

9 березня у Єврокомісії попередили, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може спричинити одночасно стагнацію та інфляцію у європейській економіці.

Ця заява пролунала в той час, коли ціна на нафту марки Brent, світовий еталон нафти, в понеділок вранці підскочила до 119 доларів за барель – найвищого рівня з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Пізніше ціни на нафту впали нижче 100 доларів за барель, після того, як стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.