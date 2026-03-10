СМИ: США попросили Израиль прекратить удары по нефтяным объектам Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник попросила Израиль не наносить дальнейших ударов по энергетическим объектам в Иране, особенно по нефтяной инфраструктуре.

Об этом изданию Axios стало известно от трех источников, знакомых с этим вопросом, сообщает "Европейская правда".

Просьба США стала первым случаем, когда администрация Трампа сдерживает Израиль с момента начала совместной операции двух стран против Ирана 28 февраля. По словам израильского чиновника, сообщение США было передано на высоком политическом уровне и главе Генерального штаба армии Израиля.

По информации источника, осведомленного об этом вопросе, администрация Трампа привела причины для своей просьбы. В частности, израильские удары покрыли Тегеран токсичным черным дымом и кислотным дождем, что вызвало срочные предупреждения об опасности для здоровья обычных иранцев.

Кроме того, такие удары вредят иранскому населению, значительная часть которого выступает против режима. Также Трамп стремится сотрудничать с иранским нефтяным сектором после войны – подобно подходу, который он применил к Венесуэле.

Израильский чиновник сказал, что "США попросили нас заранее сообщать им о любых будущих ударах по нефтяным объектам в Иране".

Удары по энергообъектам Ирана могут спровоцировать массовые иранские ответные удары по энергетической инфраструктуре в странах Персидского залива. Иран атаковал энергетические объекты Персидского залива с помощью дронов в начале войны, но не нанес значительного или необратимого ущерба. США опасаются, что новый раунд ударов по иранской нефти может изменить эту ситуацию и привести к еще большему росту цен.

Источник, знакомый с подробностями, сообщил, что Трамп рассматривает удары по энергетическим и нефтяным объектам Ирана как "последний вариант" – нечто, что следует оставить в запасе только на случай, если Иран намеренно первым атакует нефтяные объекты Персидского залива.

Трамп публично высказал эту позицию, предупредив в понедельник, что Иран получит "в 20 раз более сильный удар", если нанесет ущерб мировым поставкам нефти.

Во вторник утром министр обороны Пит Хегсет дистанцировал администрацию от израильских ударов по топливным складам, заявив журналистам, что США не атаковали цели такого типа.

Напомним, Еврокомиссия предупредила об угрозе экономике ЕС из-за войны на Ближнем Востоке.

Группа стран G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.

Между тем правитель РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоносители Европе, если там захотят этого.