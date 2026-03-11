У Швейцарії щонайменше 6 загиблих від пожежі в автобусі, поліція підозрює підпал

Щонайменше шестеро людей загинули та четверо отримали поранення внаслідок пожежі в автобусі у швейцарському місті Керцерс, яка сталася ввечері у вівторок, 10 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє швейцарська газета 24 heures.

Поліція повідомила, що автобус загорівся на дорозі в Керцерсі, що в кантоні Фрібург.

Загальна кількість пасажирів, які перебували всередині, поки невідома. За словами свідків, автобус повністю згорів на очах у перехожих.

Причини пожежі встановлюють правоохоронці. Згідно з даними поліції, може йтися про навмисний підпал. Слідчі розглядають версію про те, що один із пасажирів автобуса облив себе пальним.

"На цьому етапі у нас є елементи, що свідчать про навмисні дії особи, яка перебувала всередині автобуса", – сказав речник поліції Фрібурга Фредерік Папо.

У повідомленні також зазначається, що четверо пасажирів отримали поранення, троє з яких перебувають у важкому стані. Під час рятувальної операції також постраждав медик.

За даними поліції, ідентифікація загиблих в пожежі може тривати кілька днів.

Нагадаємо, в новорічну ніч на швейцарському курорті Кран-Монтана сталася трагічна пожежа, в якій загинула 41 людина.

Днями у розслідуванні смертельної пожежі у барі на швейцарському курорті Кран-Монтана, з’явилися ще п’ятеро фігурантів, зокрема мер міста Ніколя Феро та місцеві посадовці.

Як повідомлялося, звільнення з-під варти єдиного затриманого – співвласника закладу Жака Моретті – призвело до відкликання Італією свого посла для консультацій.