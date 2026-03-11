В Швейцарии по меньшей мере 6 погибших от пожара в автобусе, полиция подозревает поджог

По меньшей мере шесть человек погибли и четверо получили ранения в результате пожара в автобусе в швейцарском городе Керцерс, который произошел вечером во вторник, 10 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает швейцарская газета 24 heures.

Полиция сообщила, что автобус загорелся на дороге в Керцерсе, что в кантоне Фрибург.

Общее количество пассажиров, находившихся внутри, пока неизвестно. По словам свидетелей, автобус полностью сгорел на глазах у прохожих.

Причины пожара устанавливают правоохранители. Согласно данным полиции, речь может идти о преднамеренном поджоге. Следователи рассматривают версию о том, что один из пассажиров автобуса облив себя горючим.

"На данном этапе у нас есть элементы, свидетельствующие о преднамеренных действиях лица, находившегося внутри автобуса", – сказал представитель полиции Фрибурга Фредерик Папо.

В сообщении также отмечается, что четверо пассажиров получили ранения, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Во время спасательной операции также пострадал медик.

По данным полиции, идентификация погибших в пожаре может занять несколько дней.

Напомним, в новогоднюю ночь на швейцарском курорте Кран-Монтана произошел трагический пожар, в котором погиб 41 человек.

На днях в расследовании смертельного пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана появились еще пять фигурантов, в частности мэр города Николя Феро и местные чиновники.

Как сообщалось, освобождение из-под стражи единственного задержанного – совладельца заведения Жака Моретти – привело к отзыву Италией своего посла для консультаций.