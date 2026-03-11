Венгерские выборы: партия Орбана усилила свои позиции, но оппозиция удерживает лидерство

Новые опросы перед парламентскими выборами в Венгрии демонстрируют самый высокий рост рейтингов партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" – 39%, несмотря на это, оппозиционная "Тиса" удерживает лидерство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса, проведенные исследовательским центром "21" по заказу издания 24.hu.

Как отмечается, такой результат является самым высоким для "Фидес" с октября 2024 года.

При этом оппозиционная партия "Тиса" продолжает лидировать в опросе – за нее проголосовали бы 53% респондентов.

Такие результаты были получены из выборки "уверенных" избирателей, то есть тех, кто заявил, что точно примет участие в голосовании.

Между тем результат партии "Ми Хазанк" ("Наша Родина") в этом опросе находится на грани процентного порога для прохождения в парламент – за поддержку политсилы выступили 5% опрошенных.

Отталкиваясь от результатов опроса, исследовательский центр "21" прогнозирует уверенную победу партии "Тиса", если бы выборы состоялись в это воскресенье. Согласно оценке центра, "Тиса" может рассчитывать примерно на 115 мандатов в парламенте, "Фидес" – на 78, а "Ми Хазанк" – на 6 мест.

Опрос проводился со 2 по 6 марта. В нем приняли участие 1200 человек.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

На прошлой неделе сообщалось, что опросы общественного мнения в Венгрии свидетельствуют, что оппозиционная партия "Тиса" продолжает опережать партию премьер-министра Виктора Орбана с результатом 50% против 38.

В начале марта президент Владимир Зеленский выразил надежду, что партия венгерского премьера потерпит поражение на выборах и тогда будет возможна нормализация отношений с Венгрией.