Угорські фактчекери: пропаганда РФ розганяє фейки про українських інкасаторів

Угорські фактчекери стверджують, що російська пропаганда розпочала кампанію дезінформації із використанням фейкових зображень про українських інкасаторів, які створив штучний інтелект.

Про це пише Vastagbőr у Facebook, передає "Європейська правда".

Мова йде про зображення, які почав публікувати Ripost – таблоїд під контролем та фінансуванням партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес". Також на ці згенеровані штучним інтелектом зображення звернув увагу й редактор "ЄвроПравди" Сергій Сидоренко.

Фото: Facebook

Як зазначили угорські фактчекери, у дописів Ripost зазвичай у середньому від 10 до 200 реакцій, проте в цьому випадку їх 48 тисяч, і 99% із них – боти.

"Більшість із них мають румунські або молдовські імена, тож росіяни повторно використовують фейкові профілі, створені для впливу на вибори в Молдові", – зазначили у дописі.

Нагадаємо, 6 березня стався новий виток загострення у відносинах України та Угорщини через затримання Угорщиною інкасаторів Ощадбанку, які перевозили валюту й цінності з Австрії в Україну у рамках міжбанківської співпраці.

У Будапешті згодом показали фото конфіскованих цінностей та заявили, що розслідують "відмивання коштів"; затриманих інкасаторів збираються видворити з країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.

Ввечері 6 березня семеро українських інкасаторів повернулись в Україну.

Дивіться відео "Європейської правди": Орбан захоплює заручників. Російський слід провокації Угорщини