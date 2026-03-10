Мадяр розкрив деталі дезінформаційної кампанії, яку Орбан готує з політтехнологами з РФ

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що партія "Фідес" чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана найближчими днями розпочне кампанію з дезінформації, підготовлену спільно з російськими політтехнологами.

Про це, як пише "Європейська правда", Мадяр повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Раніше журналісти-розслідувачі з’ясували, що Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії та втручання у парламентські вибори в країні.

Лідер угорської опозиції заявив, що ця кампанія розпочнеться найближчими днями й буде зосереджена у соцмережах, передусім у TikTok.

"Найближчими днями партія "Фідес" спільно з російськими службами розпочне кампанію з дискредитації та дезінформації, яка вже була випробувана в Молдові, насамперед у соціальних мережах, зокрема в TikTok", – написав Мадяр.

За його словами, "Фідес" підготувала 14 дискредитуючих відеороликів, зроблених за допомогою штучного інтелекту, про кандидата від "Тиси" та членів його родини.

Очікується, що ролики поширюватимуть фейкові профілі у соцмережах, власникам яких заплатять кілька десятків мільйонів форинтів (десятки тисяч євро).

Мадяр звернувся до Орбана із закликом зупинити заплановану кампанію з дезінформації та вислати російських агентів з Угорщини.

"Я закликаю Віктора Орбана негайно зупинити заплановану серію виборчих фальсифікацій і вислати російських агентів з Угорщини. Вже зараз заявляю, що після 12 квітня всі, хто брав участь у цих злочинах, постануть перед судом", – застеріг Мадяр.

Лідер партії "Тиса" вже звертався до Росії із закликом утриматися від будь-якого впливу на вибори до угорського парламенту, пообіцявши Москві "збалансовані" відносини.

Про це та про новий етап загострення відносин між Україною та Угорщиною читайте в матеріалі "ЄвроПравди": Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву.