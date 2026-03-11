FT узнало детали дезинформационной кампании Кремля в поддержку Орбана на выборах

Дезинформационную кампанию в пользу венгерского премьера Виктора Орбана на предстоящих выборах разработало связанное с Кремлем агентство Social Design Agency, основные усилия направят на создание негативного образа соперника Орбана Петера Мадяра.

Об этом говорится в публикации Financial Times на основе общения с анонимными источниками и полученного документа с проектом кампании, пишет "Европейская правда".

В Кремле якобы одобрили разработанный консалтинговым агентством Social Design Agency план кампании в соцсетях, которая должна улучшить шансы на выборах премьера Венгрии Виктора Орбана и "топить" его ключевого конкурента Петера Мадяра.

Проект информационной кампании якобы писали в конце прошлого года, FT получило этот документ.

В материалах кампании предлагают продвигать образ Орбана как "единственного кандидата, который может сохранить Венгрию суверенной и держаться с мировыми лидерами как с равными", как "сильного лидера с друзьями во всем мире".

Мадяра вместо этого планируют изображать как "марионетку Брюсселя без внешней поддержки", а его политсилу – как некомпетентную, полную противоречий и имеющую некую "скрытую повестку дня".

Понимая, что разоблачение явной "руки Кремля" за кампанией может сыграть против Орбана, агентство избежало контактов непосредственно с окружением премьера, выбрав для этого венгерских инфлюенсеров, говорят источники.

Из тех же соображений пиарщики воздержались от создания параллелей между Орбаном и Путиным как "сильными лидерами", зато сосредоточились на создании образа Орбана как "ключевого партнера Дональда Трампа" и акцентировании, что это важный фактор для безопасности и экономической стабильности Венгрии.

Пиарщики Social Design Agency якобы с февраля активно начали знакомиться с венгерскими новостями и материалами аналитических центров, ища идеи для контента своей кампании, и тогда нашли около 50 проправительственных лиц и около 30 лиц, причисляемых к оппозиции, которых можно было бы привлечь к раскрутке созданного ими контента.

В публикации предполагают, хотя и прямо не утверждают это, что работой этих пиарщиков является и всплеск антиукраинского контента в венгерских соцсетях в последние дни, сфокусированный вокруг истории с безосновательным задержанием инкассаторов Ощадбанка.

В частности, речь идет о необычных как для Венгрии масштабах распространения в Facebook новости от проорбановского таблоида Ripost.hu, где использовали ИИ-изображения якобы задержанных. За считанные дни сообщение собрало 130 тысяч реакций, при этом преимущественно от иностранных пользователей.

Посол России Евгений Станиславов отрицал любое вмешательство России в венгерские выборы, у Орбана тоже назвали это "фейками" и "отвлечением внимания от угроз Зеленского".

Ранее журналисты-расследователи проекта VSquare совместно с европейскими службами безопасности установили, что Владимир Путин поручил группе политических технологов и военной разведке РФ вмешаться в парламентские выборы в Венгрии, чтобы обеспечить победу Орбана.

Петер Мадяр публично призвал Россию не вмешиваться в выборы и заявил, что подготовленную российскими политтехнологами кампанию начнут запускать в ближайшие дни.