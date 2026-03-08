Опонент Орбана закликав Росію не втручатись у вибори і пообіцяв збалансовані відносини

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр опублікував відповідь посольству РФ, яке заперечило інформацію ЗМІ про перебування російських політтехнологів в Будапешті для забезпечення перемоги на виборах партії прем’єра Віктора Орбана.

Про це Мадяр написав у своєму профілі в Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Мадяр заявив, що Угорщина – країна людей, які люблять свободу, і 12 квітня, у день парламентських виборів, більшість угорців підтвердять, що вони хочуть жити у вільній, незалежній Угорщині, вільній від зовнішнього впливу.

Він зазначив, що очікує від РФ поваги до всіх угорців та суверенітету країни.

"Повідомляю вам, що майбутній уряд "Тиси" прагнутиме збалансованих відносин з Російською Федерацією. Водночас я наполегливо закликаю російське керівництво утриматися від будь-якого впливу на вибори до угорського парламенту та від погроз угорцям. Хай живе вільна, незалежна і демократична Угорщина!" – написав Мадяр.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі спільно з європейськими службами безпеки встановили, що Владімір Путін доручив групі політичних технологів та військовій розвідці РФ втрутитися у парламентські вибори в Угорщині у квітні, щоб забезпечити перемогу Орбана.

У посольстві Росії в Будапешті у відповідь заявили, що жодна така російська делегація у приміщенні дипмісії в угорській столиці не працює.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що партія Орбана зазнає поразки на виборах і тоді буде можлива нормалізація відносин з Угорщиною.

