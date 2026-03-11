Британія схвалила реформу Палати лордів, яка остаточно скасовує спадкові місця

Парламент Великої Британії схвалив закон, який виключає з Палати лордів спадкових перів, а також покладає кінець багатовіковій системі успадкування місць у верхній палаті.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті британського уряду.

Згідно із новим законом, спадкові пери більше не матимуть права засідати та голосувати в Палаті лордів.

Крім того, документ гарантуватиме, що місця у верхній палаті парламенту не резервуватимуться для людей, народжених у певних сім'ях.

Закон про спадкових перів завершує найбільшу реформу британського парламенту, розпочату понад 25 років тому.

До ухвалення документа 92 спадкові пери все ще могли засідати та голосувати у верхній палаті. Ця кількість була збережена як тимчасовий компроміс після того, як понад 600 з них були усунені в 1999 році за часів прем’єрства Тоні Блера.

Водночас уряд Кіра Стармера після переговорів з опозицією погодився надати статус довічного пера кільком представникам партії консерваторів.

Нагадаємо, лейбористський уряд Великої Британії на чолі із Кіром Стармером офіційно оголосив про наміри реформувати верхню палату парламенту – Палату лордів, скоротивши її чисельність і встановивши обмеження за віком у липні 2024 року, після приходу до влади.

Як і очікувалося, уряд Стармера запропонував усунути з Палати лордів усіх спадкових перів, що залишилися, в рамках найбільшої за чверть століття реформи парламенту.